Resta incastrato in auto dopo un pauroso incidente: violento scontro ad Ariano Una corsa contro il tempo e un grande lavoro di squadra nelle operazioni di soccorso

E' di tre feriti il bilancio di un pauroso incidente stradale avvenuto lungo la statale 90 delle puglie in località Patierno ad Ariano Irpino. Lo scontro piuttosto violento ha visto coinvolte due auto e un autocarro Iveco.

A far temere il peggio è stato uno dei conducenti, rimasto incastrato tra le lamiere coinvolte della sua vettura.

L'uomo impossibilitato ad uscire e a muoversi, lamentava dolore agli arti. A liberarlo, tra non poche difficoltà sono state le numerose persone presenti, tra cui alcuni camionisti, insieme agli uomini della polizia municipale immediatamente giunta sul posto.

Una corsa contro il tempo e un grande lavoro di squadra che alla fine si è rivelato provvidenziale, prima dell'arrivo dei sanitari del 118 a cui sono stati affidati poi i feriti, tutti dai 50 anni in su per essere trasportati in ospedale ad Ariano Irpino. Il più grave dopo una volta stabilizzato è stato trasferito ad Avellino. La prognosi al momento è riservata.

Sul posto è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco e in ausilio una volante della polizia. Strada chiusa al traffico per oltre un'ora sia in direzione Napoli che Foggia. Un punto purtroppo già ed insidiosissimo.

Non si contano gli incidenti avvenuti su questo versante insidiosissimo che va dal bivio di Villanova, zona molto trafficata, alla località Camporeale. E questa sera poteva andare sicuramente peggio.