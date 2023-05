Atripalda, accusato di stalking: arriva l'attenuazione della misura L'uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai familiari

di Paola Iandolo

Stalking ai danni dei suoi familiari: l’avvocato Carolina Schettino ha ottenuto l’attenuazione della misura cautelare a carico di un quarantaquattrenne, finito una settimana fa agli arresti domiciliari per una serie di episodi ai danni dei suoi stessi familiari. A stabilirlo il Gip del Tribunale di Avellino Paolo Cassano. La Procura aveva opposto parere contrario all’ eventuale revoca o attenuazione della misura nei confronti del quarantaquattrenne.

La decisione

L’attenuazione della misura è arriva al termine dell’interrogatorio di garanzia in quanto per il magistrato: “le esigenze di prevenzione possono trovare adeguata tutela attraverso la misura meno afflittiva del divieto di avvicinamento alle persone offese e di comunicare con qualsiasi mezzo con le stesse”. Per cui non si potrà avvicinare ai luoghi abitualmente frequentati dai suoi familiari e non potrà comunicare con loro con alcun mezzo. La vicenda giudiziaria è riferita ad una presunta escalation di minacce e vessazioni che avevano portato ad una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo, quella notificata nel pomeriggio di venerdì scorso con la contestazione di stalking aggravato.