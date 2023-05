Controlli serrati nel Mandamento: fogli di via e denunce Due ventenni sono stati allontanati. Altre 5 persone segnalate per possesso di droga

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato nell’intera provincia l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In particolare, sono stati implementati i servizi di pattuglia con frequenti e ripetuti posti di controllo, nel corso dei quali sono state effettuate numerose perquisizioni, assicurando un dinamico e capillare presidio su tutta la provincia.

Nell’ambito di tali servizi, nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno proceduto al controllo di numerosi veicoli e persone sospette, 3 delle quali sono state proposte per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

Si tratta di due ventenni (entrambe di origini romene e domiciliate in un campo nomadi di Napoli) e di un trentenne di Palermo, con a carico precedenti di polizia, fermati a bordo di una Bmw mentre si aggiravano con fare sospetto in prossimità di abitazioni isolate del Mandamento baianese.

Alla specifica richiesta da parte degli operanti, gli stessi non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel comune. Non è inoltre venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti, che ha permesso di segnalare alla competente Autorità Amministrativa 5 persone sorprese in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e crack.