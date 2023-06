Spaccio di droga nel circolo a Lauro, arrestati padre e figlio La svolta dopo il sequestro di dosi di cocaina che venivano smerciate nel locale

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Avellino e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro di Nola hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di due soggetti, rispettivamente padre e figlio, di 57 e 31 anni, in quanto ritenuti, allo stato delle indagini, gravemente indiziati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare il procedimento penale scaturiva da alcuni sequestri di cocaina effettuati da personale del Commissariato di PS di Lauro a carico di soggetti acquirenti della sostanza stupefacente.

Le successive attività tecniche condotte dalla Squadra Mobile unitamente al succitato Commissariato di P.S. permettevano di acclarare che i soggetti citati avevano organizzato una fiorente attività di spaccio posta in essere sia all’interno del circolo dagli stessi gestito, che presso la propria abitazione. Nel corso delle indagini delegate veniva sequestrata ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina. Le perquisizioni personali e locali, effettuate in data odierna , si sono concluse positivamente con il sequestro di circa 11 gr. di hashish e di un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. I due sono stati collocati agli arresti domiciliari presso la proprio residenza in Pago del Vallo di Lauro.