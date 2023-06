Incidente sull'A16, Policastro: poteva essere un'altra strage Acqualonga Il procuratore di Benevento alla festa dei carabinieri di Avellino

“Poteva essere un’altra strage Acqualonga”. Il procuratore di Benevento Aldo Policastro, che conduce l’indagine sull’incidente del bus avvenuto all’alba di domenica sull'Autostrada A16, nel territorio di Vallata, presente alla festa dei carabinieri di Avellino, non ha dubbi sulla dinamica, ma ritiene comunque che sia “troppo presto per trarre conclusioni perché siamo alle prime fasi dell’indagine – ha detto il capo degli inquirenti di Benevento -. Stiamo valutando una serie di elementi per cercare di attestare cosa è successo, individuare eventuali responsabilità e chi ne dovrà rispondere. Ringrazio i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, che sono arrivati velocemente sul luogo dell’incidente cercando di evitare scenari ben peggiori” ha concluso Policastro.