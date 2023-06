Nuovo tentato furto a Grottaminarda: ma questa volta è stato sventato Resta alta la preoccupazione in Valle Ufita

In barba ad ogni controllo rafforzato, c'è da registrare un nuovo tentativo di furto in un'abitazione a Grottaminarda.

E' successo in via Boccaccio, nelle vicinanze di note aziende. Una zona molto trafficata. Ignoti hanno preso di mira il titolare di un'impresa artigiana del luogo, non riuscendo però a portare a termine la loro azione, forse perchè disturbati da qualcosa o qualcuno. Sarebbero entrati e rapidamente usciti dall'abitazione, per poi fuggire a bordo di un'auto.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri prontamente informati. La notizia ha fatto in poco tempo il giro del paese. In un primo momento alla luce di quanto gravemente accaduto qualche giorno fa, proprio a Grottaminarda, si era temuto il peggio.

Da due giorni sono stati rafforzati i controlli sul territorio da parte di polizia e carabinieri, con l'invio di servizi aggiuntivi, ma si tratta di attività una tantum che lasciano il tempo che trovano. Occorre potenziare, ma in maniera stabile caserme e commissariati sempre più sotto organico soprattutto nelle aree interne dove a fatica si riesce ad arganizzare una pattuglia.