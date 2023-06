Grottaminarda sotto assedio: nel mirino dei ladri ora anche le forze dell'ordine Secondo tentato furto nelle ultime 24 ore

Non c'è pace a Grottaminarda. Dopo la violenta rapina di qualche giorno fa e il tentato furto di sabato pomeriggio in via Boccaccio, un nuovo preoccupante episodio in serata in via Condotto.

I malviventi hanno preso di mira la villa del comandante della polizia municipale del comune ufitano, non riuscendo però nel loro intento così come accaduto il giorno precedente in un altro luogo.

La gente si è di nuovo riversata in strada in preda alla paura. Un paese da giorni sotto assedio che ora chiede con forza al prefetto di Avellino di non sottovalutare questa emergenza. L'allarme esiste e non si esclude che vi sia la presenza di un basista.

La dinamica di quest'ultimo episodio è al vaglio dei carabinieri. Un secondo tentativo di furto dunque sventato sul quale sono in corso le indagini. Rafforzata la vigilanza nella zona.

Il precedente sempre a Grottaminarda

Negli anni scorsi nell'abitazione di un agente della polizia municipale venne portata via addirittura la pistola di ordinanza.

Dell'accaduto è stato immediatamente informato il sindaco Marcantonio Spera il quale si è subito messo in contatto con il validissimo comandante, confermando il tentativo fortunatamente sventato, ma nello stesso tempo la preoccupazione comprensibile che sta vivendo la sua comunità.