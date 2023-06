Incredibile a Grottaminarda: ladri in azione vicino alla caserma carabinieri Nel mirino l'incasso delle slot machine in un bar

Ladri in azione nella centralissima via Papa Giovanni XXIII, vicino alla caserma dei carabinieri. E' accaduto ancora una volta a Grottaminarda. Malviventi scaltri e spregiudicati capaci di sfidare senza alcun timore anche il pericolo. In un bar dopo aver forzato una finestra hanno portato via l'incasso delle slot machine puntando dritti al cambiamonete e del registratore, pari a circa cinquemila euro.

Una zona tra l'altro, oltre ad ospitare la caserma dei carabinieri, molto frequentata. Un furto di una tipologia diversa, rispetto agli ultimi quattro messi a segno in una sola serata in contrada Orneta ad Ariano Irpino e dalla violenta rapina in villa avvenuta precedentemente a Grottaminarda.

Da giorni su disposizione della prefettura di Avellino sono stati attuati posti di controllo da parte di carabinieri e polizia sul territorio che finora non hanno portato ad alcun risultato.

Vi è un solo dato certo al momento rispetto al dispositivo definito "alto impatto", che la malavita continua a spadroneggiare.