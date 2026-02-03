Progetto Gol, entusiasmo e successo per i tirocini a San Michele Serino Delle Grazie: un successo e oltre 60 tirocini completati

C’è piena soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale di San Michele di Serino per l’ottimo riscontro che il Progetto GOL continua a registrare sul nostro territorio sin dal 2024." Anche quest’anno le adesioni sono state numerosissime, a dimostrazione di quanto questo progetto rappresenti una risposta concreta per la comunità, a discapito di chi ne dubitava all’inizio.

Tra ieri mattina e questa mattina, altre 10 persone hanno sottoscritto il progetto formativo per il tirocinio, confermando un clima di grande partecipazione, fiducia e voglia di rimettersi in gioco.

Come sempre, l’Amministrazione Comunale di San Michele di Serino ha risposto con i fatti e con il lavoro, offrendo a tante persone una reale opportunità. Il Progetto GOL non significa soltanto un sostegno economico – i 500 euro mensili rappresentano un aiuto concreto e fondamentale per molte famiglie in difficoltà – ma soprattutto un riscatto sociale, una possibilità di crescita personale e professionale, un percorso di formazione e di coesione tra cittadini.

I tirocinanti GOL sono stati subito messi all’opera, entrando a far parte attiva della macchina comunale con impegno, entusiasmo e senso di responsabilità. L’entusiasmo riscontrato tra i partecipanti è fortissimo e testimonia il valore di un progetto che restituisce dignità, motivazione e speranza.

Un risultato importante, reso possibile grazie al lavoro e alla sinergia di tutta la macchina comunale, che continua a credere in politiche sociali capaci di mettere davvero le persone al centro." Spiega il vicesindaco Antonio Delle Grazie

