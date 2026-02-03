US Avellino: iniziativa per le ultime 8 gare casalinghe in campionato Fase di prelazione, poi vendita libera fino al match Avellino-Frosinone

Domani, a partire dalle 15, inizierà la nuova campagna "Branco" dell'US Avellino valida per le ultime 8 gare casalinghe fino al termine della stagione regolare (sono eventualmente escluse eventuali gare di play-off o play-out). "Si potrà aderire all’iniziativa recandosi presso la biglietteria dello Stadio “Partenio-Lombardi”, presso i punti vendita del circuito Go2 dell’intero territorio nazionale e online all’indirizzo di Go2. Fase di prelazione: mercoledì potranno aderire soltanto i possessori della Branco Card. Vendita libera: da giovedì 5 fino a mercoledì 11, salvo esaurimento posti legati anche alla concomitante prevendita della gara Avellino-Frosinone dell’11/02/2026. La biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi,osserverà i seguenti orari di apertura: mercoledì 4 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 19:00; giovedì 5 e venerdì 6 febbraio: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; sabato 7 febbraio:dalle ore 10:00 alle ore 13:00; domenica 8 febbraio:chiuso; lunedì 9 e martedì 10 febbraio: dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; mercoledì 11 febbraio (giorno della gara Avellino-Frosinone): dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 a inizio partita.

I costi

Tribuna Terminio: Intero € 140, Ridotto € 120, Under 14 € 90

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E: Intero € 195, Ridotto € 170, Under 14 € 130

Riduzioni previste: i ridotti riguarderanno le seguenti categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Under 18 (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010), Under 14 (nati a partire dal 01/01/2011), Donne e Famiglie. I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia” per ogni ticket richiesto (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 mini abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 mini abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 14 avrà diritto al proprio ridotto. I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia). I bambini nati a partire dal 01/01/2020 avranno libero accesso allo stadio. Si ricorda che l’adesione all’iniziativa comporta l’accettazione delle Condizioni Contrattuali, del Regolamento d’uso dello Stadio Partenio-Lombardi e del Codice di Comportamento".