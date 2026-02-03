Avellino-Frosinone: i dettagli per la prevendita biglietti Mercoledì 11 (ore 20) la sfida al "Partenio-Lombardi" per la ventiquattresima giornata

Domani alle 15 inizierà la prevendita in vista del match tra l'Avellino e il Frosinone che verrà disputato mercoledì 11 febbraio alle ore 20 allo stadio Partenio-Lombardi e valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. "La vendita dei tagliandi prevedrà due fasi: prelazione e vendita libera. Fase di prelazione: oloro i quali hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” e che non hanno sottoscritto l’abbonamento avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto dalle ore 15:00 alle ore 19 di mercoledì 4 febbraio presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi, online e presso i punti vendita Go2 e proseguirà fino alle ore 23.59. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. La sottoscrizione di nuove fidelity Branco resta sospesa durante le giornate di prelazione e verrà riattivata il giorno successivo sia presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi che online. Vendita libera: sarà attiva dalle ore 9:30 di giovedì 5 febbraio 2026 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili). La biglietteria del "Partenio-Lombardi" osserverà i seguenti orari di apertura: mercoledì 4 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (vendita riservata ai possessori Fidelity Card); giovedì 5 e venerdì 6 febbraio: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; sabato 7 febbraio:dalle ore 10:00 alle ore 13:00; domenica 8 febbraio:chiuso; lunedì 9 e martedì 10 febbraio: dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; mercoledì 11 febbraio (giorno gara Avellino-Frosinone): dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 a inizio partita".

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e Donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni Aggiuntive: il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio-Lombardi saranno aperti dalle ore 18:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo. Come Acquistare i Biglietti: è possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Frosinone online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori)".