Accusato di stalking, arriva l'archiviazione per un uomo di Carife La decisione del tribunale di Benevento

Era stato accusato di stalking (art. 612 bis c. p.) nei confronti di una ragazza di Carife e di calunnia (art. 368 c. p.) nei confronti della sua famiglia, lo scorso anno il Tribunale del Riesame di Napoli aveva annullato l'ordinanza per un uomo di Carife, difeso dall’avvocato Davide Polito, sottoposto a misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento.

Successivamente il sostituto procuratore Donatella Palumbo, alla conclusione delle indagini, con provvedimento del 24.6.2022 formulava richiesta di archiviazione del procedimento a carico dell’indagato non ritenendo sussistenti né configurabili i fatti costituenti il reato.

In particolare, nella richiesta di archiviazione, segnalava un episodio, risalente al 4 marzo del 2022, il medesimo in cui veniva eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento, quando la ragazza riferiva agli inquirenti di averlo visto rivolgerle sguardi minacciosi mentre scendeva dall’autobus a Carife. Ma l’indagato alla stessa ora indicata si trovava in caserma a Castel Baronia (AV) per ricevere la notifica del provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento.

Ciononostante, la ragazza, nel frattempo divenuta maggiorenne, insieme ai suoi genitori proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM.

Con provvedimento comunicato questa mattina il GIP del Tribunale di Benevento, Dott. ssa Maria DI CARLO, ha definitivamente archiviato ogni addebito osservando che il tutto materiale dichiarativo risultava “inattendibile”.

“Con la collaborazione della collega Maria Eugenia CAPOBIANCO anche all’udienza del 25 maggio scorso ho depositato una memoria per ricostruire l’intera vicenda e per contestare questa volta le richieste di supplemento di indagine proposte dalle parti offese. Il GIP sciogliendo la riserva ha definitivamente archiviato gli atti e finalmente il mio cliente potrà tornare a vivere serenamente e dimenticare questa incredibile storia”.

La ragazza e i suoi genitori sono stati assistiti dall'avvocato Antonio LEONE.