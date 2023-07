Sirignano, prosciolto l'ex sindaco Raffaele Colucci Decadute le accuse mosse nei suoi confronti dalla Procura e dalla Corte dei Conti

di Paola Iandolo

Prosciolto l’ex sindaco di Sirignano Raffaele Colucci. Decadute le accuse di falso ideologico nell’ambito di una manifestazione di interesse relativa a Palazzo Caravita. A deciderlo, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Walter Mancuso e Angelo Zullo, è stato il Gup del Tribunale di Avellino Paolo Cassano, che ha emesso la sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’ex primo cittadino. La Procura di Avellino aveva chiesto il suo rinvio a giudizio.

La ricostruzione

La vicenda giudiziaria dell’ex sindaco di Sirignano era stata aperta dopo la presentazione di un esposto da parte di un consigliere comunale di opposizione, nel quale erano denunciate delle “anomalie” legate alla gestione delle procedure per l’affidamento di Palazzo Caravita. Accertamenti sfociati in due diverse segnalazioni da parte della polizia giudiziaria operante: una alla Procura della Repubblica di Avellino e una alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania. Gli uffici di piazzale De Marsico avevano infine chiesto il processo per falso ideologico contestando a Colucci la compilazione di una certificazione falsa. Una tesi che è stata prima contestata con una memoria difensiva presentata dall’avvocato Mancuso e successivamente “decaduta” sul fronte della qualificazione della imputazione nel corso dell’udienza preliminare dal difensore dell’ex primo cittadino. Si attendono le motivazioni della sentenza.