Attenuazione misura per Iannuzzi e Sciarrillo: fissato l'appello al riesame Il 27 ottobre verrà discusso l'appello al riesame presentato dal pm D'Onofrio

E' stato fissato l'appello al riesame per Nico Iannuzzi e Luca Sciarrillo, i due presunti autori dell'omicidio di Roberto Bembo avvennuto a Capodanno. La discussione è fissata per il 27 ottobre davanti ai giudici del tribunale partemopeo, dopo che il pubblico ministero Vincenzo D'Onofrio ha impugnato il provvedimento di attenuazione della misura. I due presunti assassini il 28 luglio avevano lasciato le celle degli istituti penitenziari nei quali erano ristretti dal primo gennaio, per essere sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A deciderlo il gip Fabrizio Ciccone. Decisione che generò non poche polemiche.

Gli striscioni davanti alla porta carraia del palazzo di giustizia

L'attenuazione della misura per i due indagati, difesi dall'avvocato Gaetano Aufiero, diede il via ad una serie di contestazioni. L'indomani mattina una decina di amici di Bembo sistemarono davanti al tribunale uno striscione con la scritta: "Giustizia per Roberto. Vergogna". Per quell'episodio sono finiti nel registro degli indagati due giovani e le indagini continuano per indivividuare altri ragazzi.