Incendio ad Aiello del Sabato, auto in fiamme : vigili del fuoco in azione Il rogo

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle 21'40, sono intervenuti ad Aiello Del Sabato, in via Tavernola, per spegnere un incendio che ha avvolto un'automobile alimentata a GPL. Le fiamme hanno rapidamente interessato il veicolo, provocando danni anche all'auto parcheggiata nelle vicinanze. Le operazioni di spegnimento sono attualmente in corso, con i pompieri che stanno lavorando instancabilmente per garantire la sicurezza dell'area.