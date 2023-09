Si sente male sul bus al ritorno dalla gita: muore 69enne di Atripalda La donna era in gita con un gruppo organizzato

Si sente male mentre è sull'autobus al ritorno da una gita con alcuni amici e conoscenti, niente da fare per una donna di 69 anni nonostante i soccorsi.

È accaduto ieri pomeriggio lungo la statale sorrentina, all'altezza dell'uscita di Gragnano, tra le due gallerie Privati e Varano.

Il conducente di un bus turistico proveniente da Avellino ha prontamente effettuato una fermata d'emergenza per permettere i soccorsi alla donna colta da malore. F.A., 69enne atripaldese, aveva partecipato alla gita a Sorrento insieme alla figlia e ad altre persone. Purtroppo, i tentativi di rianimarla sono stati vani e il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso della paziente. Gli agenti della polizia stradale di Sorrento sono intervenuti sul posto, seguendo le disposizioni del procuratore di turno presso la Procura di Torre Annunziata, per effettuare le necessarie operazioni relative alla salma.