Calci e pugni alla moglie davanti alla figlia: 34enne arrestato E' successo a San martino Valle Caudina: 21 giorni di prognosi per la donna

Ancora un episodio di violenza consumatosi tra le mura domestiche. È accaduto ieri sera a San Martino Valle Caudina dove i Carabinieri della locale Stazione, congiuntamente ai colleghi della Stazione di Cervinara, hanno tratto in arresto un 34enne di origini marocchine, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Maltrattamenti in famiglia”.

A seguito di una segnalazione giunta al 112, la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha disposto in tempo reale l’invio di due pattuglie presso un’abitazione di San Martino Valle Caudina dove era stata segnalata una lite in famiglia. Qualche minuto e i Carabinieri – già di perlustrazione in quell’area nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio – sono giunti sull’obiettivo indicato dove un uomo, per futili motivi e davanti alla loro bimba, stava aggredendo la moglie con calci e pugni.

Nonostante i ripetuti inviti a mantenere la calma il predetto, anche alla presenza dei Carabinieri, ha continuato a minacciare ed inveire contro la consorte, alla quale causava delle lesioni giudicate con 21 giorni di prognosi.

Con non poca fatica i militari operanti sono riusciti a bloccare l’esagitato che, in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, è stato condotto in Caserma.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 34enne è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.