Airoma: "Chi delinque, anche se minore va punito nel rispetto della brava gente" Monito del procuratore della repubblica di Avellino da congresso eucaristico di Ariano

Una disamina a 360 gradi sul rapporto tra legalità e giustizia focalizzando l’attenzione sulle questioni attuali, prima fra tutte, i gravi fatti di Caivano che hanno scosso profondamente l’opinione pubblica. Questa l’analisi del procuratore della repubblica di Avellino, Domenico Airoma intervenuto al congresso eucaristico ad Ariano Irpino.

"Un segnale importante credo andasse dato. Non spetta a me fare valutazioni politiche. Credo sia importante che coloro che sbagliano, anche se minori, vadano puniti. Una sanzione educativa sia nei confronti di chi sbaglia ma soprattutto di chi non delinque. In quesi posti c'è tanta gente perbene, tanti ragazzi bravi. Quindi bisogna in qualche modo far comprendere che è conveniente anche non delinquere. Occorreva quindi dare un segnale.

Legalità e giustizia

"Bisogna rispettare le regole, ma capire anche perchè farlo. La giustizia credo che sia davvero il banco di prova di tante discussioni sulla legalità. Giustizia significa rispettare la vita dell'uomo, saper andare anche oltre il lato formale."