Tragedia sfiorata, sedicenne sparato al petto: operato al Moscati di Avellino Il ragazzino di Candida sta bene. Un coetaneo gli avrebbe sparato al petto per sbaglio

Forse un gioco da ragazzi che ha rischiato di finire in tragedia . Un ragazzo di Candida di sedici anni, l'altra sera, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino d'urgenza per una ferita al torace. Il colpo sarebbe partito accidentalmente da una carabina ad aria compressa. Il sedicenne è stato operato per l'estrazione dei pallini d'urgenza e fortunatamente sta bene. Le sue condizioni non sono gravi. Indagano gli agenti di polizia per fare piena luce sull'accaduto. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che il ragazzino sia stato ferito per errore da un coetaneo. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Il fucile a piombini, da cui è partito accidentalmente il colpo, è sotto sequestro.