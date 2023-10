Avella, sorpreso con hashish e cocaina: arrestato 43enne del posto La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro

I carabinieri della compagnia di Baiano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, un 43enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Prosegue l’azione dei carabinieri del comando Provinciale di Avellino quotidianamente impegnati nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Incessante è l’opera dell’Arma soprattutto al contrasto delle attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di tali servizi effettuati nel Mandamento baianese, i militari dell’Aliquota Radiomobile, in Avella, procedevano al controllo di un’autovettura con a bordo una persona del posto che da subito manifestava un apparente nervosismo. L’immediata perquisizione permetteva ai militari operanti di rinvenire in suo possesso, nonostante ben occultate, tre stecche di hashish per un peso totale di circa 2,10 grammi e 0,21 grammi di cocaina. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.