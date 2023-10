Cambio sesso senza intervento chirurgico, ok da tribunale: "Sentenza storica" "È un provvedimento che resterà nella storia" commenta l'avvocato Fabiola De Stefano di Avellino

Un giovane residente di Campobasso ha ottenuto una sentenza favorevole da parte del Tribunale del capoluogo per il cambio di sesso anagrafico senza intervento chirurgico. La sentenza è stata depositata in queste ore dalla sezione civile presieduta da Enrico Di Dedda, giudice Emanuela Luciani relatore ed estensore. L'uomo è ora per la legge una donna a tutti gli effetti, pur in assenza di intervento chirurgico. "È un provvedimento che resterà nella storia" commenta l'avvocato che ha seguito il caso, Fabiola De Stefano con studio legale ad Avellino, dove di recente sono state emesse due sentenze analoghe sulla materia. "Il tribunale di Campobasso - spiega l'avvocato De Stefano - ha seguito la pioneristica giurisprudenza avellinese dimostrando una grande apertura sul piano del diritto e prevedendo l'identità femminile a un giovane che ne ha fato richiesta. E' una sentenza innovativa e rivoluzionaria per la quale sono ampiamente soddisfatta"