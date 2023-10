Da Siracusa a Montecalvo per rubare: foglio di via per marito e moglie I controlli dei carabinieri di Ariano Irpino contro i reati predatori

In un impegno costante per garantire la sicurezza e il benessere della comunità, i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino hanno intensificato i loro sforzi nella prevenzione e repressione dei reati predatori. Continuando a vigilare e perlustrare il territorio, i militari dell’Arma hanno recentemente svolto controlli che hanno portato all’allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio di altre due persone, entrambe con un passato giudiziario caratterizzato da reati contro il patrimonio.

Si tratta di una 30enne della provincia di Siracusa, sorpresa in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni di Montecalvo Irpino.

Poco dopo, nei pressi della stazione ferroviaria, la pattuglia ha fermato un automobilista di 40 anni, anche lui residente nel siracusano, il cui comportamento era altrettanto sospetto.

Attraverso una rapida verifica nei database, è emerso che sia la donna che l’automobilista avevano una serie di precedenti giudiziari legati a reati contro il patrimonio. Questi individui, già destinatari di provvedimenti che ne vietavano il ritorno in alcuni comuni, non sono stati in grado di fornire ai Carabinieri spiegazioni valide sulla loro presenza in quel comune.

Alla luce delle evidenze emerse, nei confronti dei predetti è stata avanzata una proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

L'azione dei Carabinieri di Ariano Irpino testimonia ancora una volta il loro impegno costante nel contrastare la criminalità predatoria e nel mantenere la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.