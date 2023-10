Sirignano: sequestrato opificio sprovvisto di autorizzazione In campo i carabinieri del Nucleo forestale di Serino

Nella costante vigilanza del polo industriale di Solofra, i carabinieri del nucleo forestale di Serino hanno rilevato un'azienda operante nel settore della lavorazione delle pelli senza le necessarie autorizzazioni per le emissioni in atmosfera.

I Carabinieri hanno anche scoperto che l'azienda in questione non aveva mai presentato la denuncia di inizio attività, obbligo fondamentale per garantire la trasparenza e il rispetto delle normative vigenti.

Per quanto sopra illustrato i militari hanno provveduto immediatamente a porre l’opificio sotto sequestro.

Tale comunicazione è effettuata nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.