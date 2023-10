Ariano, droni in volo, torce e gente in strada: è solo fobia dei ladri Salvo colpi dell'ultimora, non risultano interventi per furti consumati o tentati

Più di un drone in volo, abitanti muniti di torce nei campi, gente in strada o affacciata a finestre e balconi, messaggi da un telefonino all'altro attraverso i vari gruppi whatsapp creati nelle contrade, polizia e carabinieri sballottati da una parte all'altra come trottole ma di concreto nulla. Solo fobia dei ladri e falsi allarmi ovunque. E a generare ancora più confusione, come se non bastasse, ci mancava solo un cannone scaccia cinghiali attivo notte e giorno nelle campagne di Cardito che farebbe bene a fermarsi in questo periodo di confusione generale.

Salvo colpi dell'ultim'ora, non risultano alle forze dell'ordine interventi per furti consumati o tentati nelle case.

Ma andiamo con ordine. Ad utilizzare i droni, di certo non sono i ladri ma sicuramente gruppi di cittadini che intendono dare la caccia dall'alto ai malviventi nei terreni. Un'azione quest'ultima che rischia di generare ancora più confusione e caos. Una strategia che si potrebbe anche attuare mediante l'utilizzo di drone a visione notturna in dotazione alle forze dell'ordine o su disposizione della prefettura alla protezione civile.

Innanzitutto va chiarito un aspetto: "Per pilotare qualsiasi tipo di drone con peso uguale o superiore ai 250 grammi è necessario - scrive Ivan Pirovano pilota Apr appassionato, attestato A1-A3 open category su Dronefacile.it - essere in possesso del patentino, di un’assicurazione, e dell’immatricolazione del drone. Per patentino online si intende l’Attestato A1-A3 categoria open."

La speranza è che la banda composta da ladri tra l'altro neppure tanto esperti abbia mollato la presa allontanandosi altrove essendo il territorio ormai super presidiato, non solo su terra.

Conclusione

Forse è il caso che ognuno faccia il proprio lavoro, una chiamata immediata e documentata al 112 o 113 vale sicuramente più dei controlli di vicinato e ronde. Ciò che bisogna assolutamente evitare sono le iniziative personali, spesso anche rischiose e l'utilizzo di strumenti non autorizzati. Cio che manca invece è una maggiore attenzione nell'annotare subito numeri di targa sospetti e segnalarli con immediatezza alle forze dell'ordine evitando giri perditempo.

Un dato è certo se una volante della polizia o una gazzella dei carabinieri sta effettuando una verifica, ad esempio in contrada Santa Barbara e nello stesso tempo viene indirizzata a Cesine per avvistamenti di torce degli stessi abitanti, non ce la possiamo mai fare.