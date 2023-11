Furti in appartamento nel Vallo Lauro, servizi alto impatto della Polizia Identificate 94 persone di cui 27 con precedenti

Disposti dalla Questura sono stati attuati nel Comune di Lauro, a seguito di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino Paola Spena, i servizi “Alto Impatto” finalizzati alla prevenzione dei reati in genere con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo i furti in appartamento, quest’ultimi spesso pianificati, nelle contrade, con sopralluoghi di gruppi di malintenzionati provenienti dalle province confinanti. Nelle operazioni pianificate nell’odierna mattinata sono state impiegate, oltre alle pattuglie del Commissariato di P.S. di Lauro, anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Numerosi le identificazioni e controlli a veicoli effettuate, in particolare nelle zone contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni predatorie. L’adozione dei citati servizi ha consentito di:

Identificare 94 persone di cui 27 con a carico pregiudizi di polizia;

Controllare 52 veicoli;

Contestare 2 infrazioni al codice della strada;

Verificare la posizione di 5 persone sottoposte agli obblighi di legge;

Effettuare il fermo amministrativo di un veicolo.

Inoltre, particolare attenzione è stata altresì rivolta al controllo dell’abusivismo commerciale. Nella circostanza a carico del gestore di un esercizio commerciale è stata elevata sanzione amministrativa in quanto veniva riscontrata la mancata esposizione -obbligatoria - della tabella alcolemica.