Avellino, ladri scatenati: svaligiati alloggi di preti e suore nel Polo Giovani Colpo in via Morelli e Silvati

I ladri svaligiano gli alloggi di preti e suore nel Polo Giovani di Avellino, in via Morelli e Silvati. I malviventi, con volto travisato, hanno forzato gli infissi e hanno visitato gli appartamenti dei preti e delle suore, portando via danaro contante e alcuni oggetti. Alcuni video avrebbero registrato la sequenza messa a segno rapidamente. I ladri hanno messo a sqoqquadro e rubato oggetti e beni di valore anche nell'alloggio del vicario del Vescovo Monsignor Arturo Aiello. Sul posto gli agenti della mobile. Sul raid indagano i poliziotti che hanno raccolto alcuni elementi sul posto, dopo aver effettuato un sopralluogo.