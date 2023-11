Furti, Irpinia sotto assedio: rubano anche ai volontari. Nuovo raid ad Aiello Ladri in azione nella sede dell'Avi hanno portato via defibrillatori e strumenti di soccorso

Non si ferma l’escalation di raid predatori in Irpinia e non si salvano nemmeno le associazioni di volontariato. Stavolta i ladri hanno preso di mira la sede dell’Avi di Aiello del Sabato, la onlus che si occupa di primo soccorso con sede al piano terra del palazzo comunale. Il ladro si è introdotto nel tardo pomeriggio di sabato, forzando un ingresso secondario. A quel punto si è accorto che il sistema di videosorveglianza lo stava riprendendo e ha prontamente staccato il modem di collegamento a internet. L’uomo ha quindi portato via indisturbato gli strumenti di pronto soccorso che erano nei locali, il defibrillatore e un televisore. Sull’episodio indagano i carabinieri.