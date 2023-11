Ondata di furti, anche Contrada nel mirino: "No alle ronde, segnalate" L'appello del sindaco Pasquale De Santis ai concittadini

Bande di ladri senza scrupoli che agiscono indisturbati. Sono ormai tantissimi i territori della provincia di Avellino bersagliati dai malviventi che spesso agiscono anche in pieno giorno. Negli ultimi giorni si sta registrando tantissima apprensione nella zona di Contrada e Forino e nei comuni dell'Alta Valle dell'Irno.

“Certamente anche Contrada è bersagliata dai furti che ciclicamente ritornano, proprio in prossimità delle feste natalizie – spiega il sindaco Pasquale De Santis - Ormai è proprio una scadenza fissa. Proprio poche sere fa ben quattro sono state le abitazioni visitate nel giro di pochissime ore, nel giro di un'ora e mezza. C'è molta apprensione all'interno del paese".

"Le persone sono esasperate, posso comprenderle, però invito i miei concittadini, così come anche i cittadini dei paesi limitrofi, a fidarsi delle istituzioni, a segnalare e a non farsi giustizia da soli. Effettivamente c'è bisogno di una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine, ma assolutamente sconsiglio di prendere iniziative personali per fronteggiare il fenomeno, è pericolosissimo”.