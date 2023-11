Lite furiosa in piazza: interviene la polizia, scatta la denuncia L'episodio è avvenuto a Sant'Angelo dei Lombardi. Uno dei due aveva con sé una pistola

A seguito di telefonata al numero di emergenza 113, ilpersonale della Squadra Volante del Commissariato distaccato di P.S. di Sant'Angelo dei Lombardi interveniva per lite in atto in una piazza del centro cittadino. Sul posto gli agenti operanti accertavano che effettivamente vi era stata una accesa discussione per futili motivi tra due residenti del luogo sfociata poi in una colluttazione nel corso della quale uno dei due soggetti, oltre a colpire l’altro e a procurargli una vistosa ecchimosi all’occhio destro, lo minacciava gravemente di morte.

Da successivi accertamenti risultava che il predetto era possessore di una pistola marca Beretta cal. 9 legalmente detenuta per cui, valutata la sussistenza dei presupposti normativi, il personale intervenuto procedeva al ritiro cautelativo della predetta arma ai sensi dell’art. 39 comma 2 T.U.L.P.S. e, dopo l’escussione dei testimoni presenti al momento del fatto, lo deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per minacce gravi.