Ariano, tre auto danneggiate davanti ad un bar: nessuno ha visto o sentito nulla E' successo in via Villa Caracciolo. La denuncia di una donna: "Omertà gravissima"

Tre auto danneggiate in piena notte, tra la gente davanti ad un bar. E' successo nel popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino, nella trafficata via Villa Caracciolo.

La scoperta è stata fatta solo nel corso della mattinata dai residenti i quali non hanno potuto fare altro che denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine contro ignoti. L'unico indizio, un coppone di un'auto rinvenuto a terra.

Ma non è tanto il gesto a far indignare chi ha subito il danno

"Ciò che mi ha dato enormemente fastidio - afferma Marina Manganiello una delle proprietarie delle auto danneggiate - è che stanotte vi erano più di 50 persone davanti al bar. Nessuno ha visto o sentito nulla. Ma che siamo a Corleone? Questa cosa davvero mi fa rabbia. Le auto si riparano, stanno in mezzo ad una strada, può succedere ma questa omertà veramente è inaccettabile, spiacevole e triste. Il botto c'è stato non parliamo di una sola vettura. Mi auguro che fatti del genere non accadano più, ma sono veramente molto delusa."