Ariano, giallo avvelenamento: clima pesante e snervante in attesa della verità Un caso nazionale, seguito con la massima attenzione dagli inquirenti della procura di Benevento

E' un clima di attesa che sta diventando snervante per un'intera città, quello relativo all'inchiesta sull'avvelenamento della coppia arianese, il cui caso è diventato ormai nazionale dopo la misteriosa morte di Gerardina.

La vicenda seguita con la massima attenzione dagli inquirenti della procura di Benevento diretti dal procuratore Aldo Policastro ha visto nelle ultime ore l'intervento degli uomini della squadra mobile di Avellino i quali hanno sequestrato il telefonino del marito della donna, oltre ad altri accertamenti effettuati nella loro proprietà. Vogliono vederci chiaro.

Così il vicario della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia monsignor Antonio Blundo: "Se c'è qualcosa di poco chiaro è giusto che la magistratura vada fino in fondo, ma non facciamo giudici, così si rischia di sbagliare. Prudenza e rispetto per chi in questo memento è sottoposto ad indagine."

Resta prudente anche il sindaco Enrico Franza: "Non spetta a noi entrare nel merito di questa vicenda giudiziaria, fatto salvo l'aspetto umano e la vicinanza che abbiamo espresso alle famiglie sulla morte della giovane donna. Ritengo che ogni decisione futura spetta solo ed esclusivamente alla magistratura."

Preferisce attendere l'esito conclusivo delle indagini anche l'avvocato Guerino Gazzella, difensore dei ristoratori ancora sotto inchiesta il quale la prossima settimana avrà un confronto con il pubblico ministero in procura a Benevento. "Se ci sono responsabiltà, lo ripeto, vanno ricercate fuori dal nostro locale. Crediamo di esserne totalmente fuori da questa vicenda ma nel rispetto di tutti, della magistratura in questo delicato momento, intendiamo attendere con la massima fiducia l'ufficialità dei risultati. La struttura è pienamente operativa, stiamo registrando un ottimo afflusso, frutto di un grande solidarietà da parte della gente."