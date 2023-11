Lotta ai furti ad Ariano: la squadra volante scopre due persone sospette Erano giunte da Napoli, con numerosi precedenti a carico, senza giustificato motivo

Gli uomini della squadra volante del commissariato di polizia Ciriaco di Roma di Ariano Irpino, nell’ambito di una mirata azione di prevenzione e contrasto al fenomeno dei reati predatori ed, in particolare di quello dei furti in abitazione, in adesione alle direttive impartite in sede di riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Avellino Paola Spena, che ha consentito di identificare 86 persone e controllati 124 autoveicoli, ha proceduto al controllo di due persone residenti nella provincia di Napoli che si aggiravano con fare sospetto in contrada Santa Barbara, località del circondario in cui recentemente sono avvenuti furti in abitazione.

All’atto del controllo i due, risultati essere pluripregiudicati per reati specifici di associazione a delinquere, truffa, furto in abitazione ed altri reati contro il patrimonio, nonché già destinatari di numerosi fogli di via obbligatori da altre località del territorio nazionale, non riuscivano a fornire una valida ed esaustiva giustificazione circa la loro presenza sul territorio.

Sulla scorta degli accertamenti effettuati, sono stati sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con rimpatrio verso il comune di residenza e divieto di ritorno nel comune di Ariano irpino per tre anni in quanto ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica emessa dal questore di Avellino.