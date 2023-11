Pratola Serra, falso in bilancio: al via gli esami degli imputati La prossima udienza è fissata per il 19 gennaio prossimo

di Paola Iandolo

Falso in bilancio al comune di Pratola, stamattina è stato dato il via agli esami degli imputati. Si è sottoposta alle domande delle varie parti, l'assessore all'epoca dei fatti, S.S. che ha precisato che "non avevo alcun potere di controllo degi atti".

L’inchiesta

Sono 10, dunque, gli ex amministratori comunali, tra cui l’ex sindaco Emanuele Aufiero e suo fratello Antonio, finito a processo. Ad avviso degli inquirenti i 10 imputati, in concorso tra loro ed in qualità di componenti del consiglio comunale del comune di Pratola Serra – nell’ambito del procedimento amministrativo relativo all’approvazione del bilancio consuntivo dell’Ente per l’anno 2017 - avrebbero attestato falsamente i fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità. In particolare, ad avviso degli inquirenti, nell’allegato al documento finanziario denominato “prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” avrebbero riportato residui attivi per 8.415.333,86 e residui passivi per euro 6,695.352,46 ed un risultato amministrazione in avanzo per 1,719.981,40. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Nicola D'Archi, Marino Capone, Raffaele Tecce, Enrico Matarazzo, Giovanna Furcolo e Teodoro Reppucci.

Lo scioglimento del consiglio

Intanto il consiglio comunale di Pratola Serra, nell’ottobre del 2020, è stato sciolto dal Consiglio dei Ministri, su proposta dell’allora Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, per “ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa”, affidandone la gestione a una Commissione straordinaria, nominata dal Prefetto di Avellino, per un periodo di diciotto mesi fino alle elezioni avvenute a novembre con la vittoria del nuovo sindaco Gerardo Galdo. La prossima udienza è prevista per il 19 gennaio.