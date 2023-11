Fermati a Grottaminarda tre giovani napoletani per truffa agli anziani a Matera Si erano impossessati di 750 euro in contanti e alcuni oggetti preziosi

Accusati di aver truffato una coppia di anziani di Matera, portando via dalla loro abitrazione 750 euro in contanti e alcuni oggetti preziosi, tre giovani della provincia di Napoli sono stati denunciati dalla Polizia.

I tre sono stati fermati dalla Stradale nei pressi di Grottaminarda (Avellino): le perquisizioni personali e dell'automobile su cui viaggiavano hanno permesso di recuperare e porre sotto sequestro il denaro e i monili. Secondo quanto denunciato alla Polizia, gli anziani sarebbero stati contattati con l'ormai consueta telefonata del figlio in difficoltà, che chiedeva ai genitori di preparare quattromila euro in contanti da consegnare a un amico che si sarebbe poi recato nella loro abitazione: il 'telefonista' è riuscito a convincerli a dare il denaro (i 750 euro) e tutti gli oggetti preziosi che avevano in casa.

Entrato in casa, il giovane ha così preso dal tavolo i 750 euro e gli oggetti, tra cui la fede nuziale della donna, e poi, scoperto, è fuggito. A quel punto, gli anziani hanno allertato la Polizia che ha cominciato le ricerche, individuando nei pressi di Grottaminarda una Panda con a bordo i tre giovani, che sono stati denunciati.