Ariano, legionella nell'impianto idrico a scuola: il sindaco sospende le lezioni Provvedimento immediato, a scopo cautelativo dopo i rilievi effettuati dall'Arpac

Il dipartimento di prevenzione igiene e sanità pubblica dell'Asl di Avellino a seguito di campionamenti effettuati da tecnici per la ricerca di eventuali batteri, ha evidenziato una colonizzazione da legionella pneumopatia diffusa a tutto l’impianto idrico dell’Istituto scolastico comprensivo “Giulio Lusi” di Via Caduti di Nassirya, nel rione Martiri ad Ariano Irpino.

Il prelievo incriminato sarebbe stato effettuato su un rubinetto all'interno di un locale non utilizzato. Nessuna diffusione di massa tale da suscitare allarme.

Non ci sono alunni o docenti affetti da legionella, malattia non contagiosa, fatta eccezione di un solo collaboratore scolastico che ha fatto ricorso alle cure dei sanitari ad Avellino.

La situazione al momento è sotto controllo e monitorata con la massima attenzione e prudenza da parte di tutti gli organi preposti.

Immediato l'intervento del sindaco Enrico Franza, quale prima autorità sanitaria locale. Ecco l'ordinanza:

"Considerato che l’Asl rappresenta, a tutela della salute pubblica, la necessità di sospendere le attività scolastiche dell’Istituto in questione, al fine di effettuare la bonifica e la sanificazione dell’impianto idrico – sanitario, ritenuto necessario adottare tutti gli opportuni ed urgenti provvedimenti, al fine di scongiurare eventuali e potenziali situazioni di pericolo e fonti di rischio per la popolazione scolastica afferente al plesso scolastico in questione, Visti gli articoli 50 e 54 del d.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, tra le quali l’emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, ordina la sospensione delle attività scolastiche presso l’istituto comprensivo “Giulio Lusi” di via Caduti di Nassirya, per i giorni 22, 23 e 24 novembre 2023, al fine di effettuare la bonifica e la sanificazione dell’impianto idrico sanitario."

Della questione sono stati informati: il dirigente dell’istituto comprensivo “Giulio Lusi”, la prefettura di Avellino, l'ufficio e l'ufficio scolastico provinciale.

Il contagio da Legionella non è interumano e la malattia quindi non si trasmette da persona a persona come il Covid. Lo ha chiarito anche il dirigente scolastico Marco De Prospo. Venerdì prossimo è in programma anche una gita scolastica e tutti gli alunni parteciperanno regolarmente. Nel frattempo a scopo precauzionale la scuola verrà sanificata. Intendiamo rassicurare tutte le famiglie: la situazione è sotto controllo.