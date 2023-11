Avellino, sorpresi mentre spacciavano droga: arrestati due fratelli L'operazione della squadra Mobile di Avellino

Continua la serrata attività investigativa della Squadra Mobile di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio in questo capoluogo. In particolare personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino nella serata di lunedì scorso, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di 2 fratelli per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. In particolare, a seguito di una mirata attività investigativa, uno dei due giovani è stato fermato in città proprio nel momento in cui si accingeva a fornire una dose di hashish ad un acquirente.

Nella circostanza dopo i primi accertamenti veniva decisa di effettuare una perquisizione presso il domicilio dichiarato, a seguita della quale venivano rinvenuti circa 100 grammi di hashish nonché bilancini di precisione per il confezionamento delle singole dosi oltre ad un quantitativo di denaro in contante pari a 240 euro, presumibile provento dell’attività illecita.

Successivamente gli operatori di Polizia decidevano di effettuare una ulteriore perquisizione presso l’abitazione dell’altro fratello, domiciliato dai genitori, che sortiva esito positivo. Infatti venivano rinvenuti ulteriori 140 grammi di hashish e bilancini di precisione. All’esito dell’operazione eseguita dalla Squadra Mobile il P.M. della Procura della Repubblica di Avellino ha disposto la convalida dell’arresto, a seguito della quale i due pusher sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.