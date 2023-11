Ladri in azione con il flex: scardinata la cassaforte, bottino da 25mila euro Ad Aiello del Sabato i ladri portano via denaro, gioielli e orologi

Ad Aiello del Sabato ladri d’appartamento in azione. Ennesimo colpo messo a segno nei giorni dell'emergenza. Nell'ultimo caso è stata scardinata la cassaforte con il flex. Ricco il bottino trafugato dai ladri che hanno portato via 25 mila euro tra denaro, gioielli e orologi. La stessa banda, in fuga nelle campagne, avrebbe tentato altri colpi.I ladri hanno forse utilizzato i tubi e condotte del gas, per salire al piano superiore dello stabile. Individuata la cassaforte sono riusciti a portarla via grazie al flex. Nella cassaforte c'erano i preziosi, tutto trafugato in poco tempo. Sul posto i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso. Nella zona l'allerta è rossa. Da giorni si segnalano colpi a raffica e le persone sono esasperate. Intanto ieri il prefetto Paola Spena ha spegato come serva più illuminazione e videosorveglianza. Ma intanto l'intendente di governo ha spiegato anche che sono in diminuzione i casi di furto del trenta per cento rispetto al 2022. Dal canto suo il comandante Domenico Albanese ha precisato che i militari in coordinazione con le altre forze dell'ordine hanno intensificato i controlli.