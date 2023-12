Terrore ad Ariano: anziana spinta in casa e rapinata finisce in ospedale Una donna è stata letteralmente sequestata dai malviventi, mentre stava uscendo per andare in chiesa

Stava chiudendo la porta di casa per raggiungere suo marito in chiesa, le hanno tappato la bocca e spintonata all'interno, buttandola a terra e invitandola a stare zitta. Un vero e proprio sequestro di persona, una rapina e non più un furto come avvenuto finora.

E' quanto accaduto in contrada Santa Barbara ad Ariano Irpino

I malviventi che da mesi stanno tenendo sotto scacco cittadini e forze dell'ordine passano ora alle maniere forti seminando terrore nelle abitazioni e fatto gravissimo e infame, colpendo le persone più deboli, gli anziani. L'84enne, ha subito un trauma non indifferente, tanto da finire al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane. Negli attimi di concitazione è rimasta anche leggermente ferita. I rapinatori l'hanno scippata della fede e una collana, oltre a portare via anche poche centinaia di euro della pensione prelevata in mattinata. Sul posto polizia e carabinieri ma degli imprendibili nessuna traccia, i quali non contenti hanno svaligiato anche un'altra abitazione poco distante dal luogo della rapina, mettendola a soqquadro, approfittando della momentanea assenza dei proprietari.

L'indignazione del parroco don Ottone Morra, tra i primi a giungere nell'abitazione, situata accanto alla chiesa:

"Questa è sfacciataggine e crudeltà, non è più concepibile ciò che sta accadendo nelle nostre contrade. Ora basta, non ne possiamo più, il prefetto di Avellino deve assolutamente prendere atto della grave situazione di emergenza sotto il profilo dell'ordine pubblico in questa città. Gli anziani non si toccano. E' di una gravità assoluta ciò che è accaduto. Stavo per celebrare la santa messa, mi sono precipitato fuori insieme ai fedeli dopo aver sentito l'allarme. Viviamo con il terrore addosso ogni giorno. Oggi Santa Barbara, domani un'altra contrada. E' una situazione oramai fuori controllo."

E' di ieri un colpo andato a vuoto a Villanova del Battista con i malviventi messi in fuga dal proprietario e il furto di un'auto a Grottaminarda ad un carabiniere davanti alla sua abitazione. Che cosa deve ancora accadere di grave per spingere le massime istituzioni della provincia di Avellino ad adottare strategie di controllo diverse, che non siano più i soliti posti di blocco lungo le strade?