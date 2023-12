Agente preso a calci e pugni: assurda violenza in un carcere dell'Avellinese L'episodio a Sant'Angelo dei Lombardi. Protagonisti alcuni detenuti. La denuncia del sindacato

Episodio di violenza nel carcere avellinese di Sant'Angelo dei Lombardi dove alcuni detenuti hanno preso a calci e pugni un agente della Polizia Penitenziaria.

Secondo quanto denuncia il delegato dell'Uspp Maurizio Repola "l'aggressione è stata improvvisa e solo grazie all'intervento di altri agenti sono state evitate conseguenze più gravi".

"In più occasioni - ricorda Repola - l'Uspp ha evidenziato che la situazione all'interno dell'istituto di Sant'Angelo dei Lombardi non è più sostenibile: stanno continuando ad arrivare detenuti facinorosi in una struttura che è leader nei progetti di recupero e la presenza di questi carcerati sta vanificando gli sforzi degli operatori".

Per il segretario regionale dell'Uspp Ciro Auricchio: "Bisogna urgentemente intervenire con l'annullamento del benefici di legge per chi si rende protagonista di aggressioni a danno dei poliziotti penitenziari. Auspichiamo inoltre un incremento di unità presso il carcere di Sant'Angelo dei Lombardi dove solo a con enormi sacrifici il personale riesce a garantire l'ordine e la sicurezza".