Sorpreso in piazza Libertà a spacciare, giovane arrestato e poi scarcerato Per il giovane difeso dall'avvocato Iorio è stata disposta la misura dell'obbligo presentazione Pg

Era stato tratto in arresto dagli uomini della squadra antidroga della Questura di Avellino lo scorso primo dicembre 2023 mentre in Piazza Libertà di Avellino, verso le ore 16:30, si trovava in compagnia di due giovani clienti.

S.G., classe 2002, da settimane era nel mirino del nucleo investigativo. Sulla sua persona venivano rinvenute otto stecche di sostanza stupefacente del tipo hashish, pronte per essere cedute, nonché due bustine ed un barattolino di vetro contenente marijuana, quest'ultimo occultato all'interno di uno zaino.

La perquisizione proseguiva nell'appartamento del giovane ove veniva rinvenuto un bilancino di precisione, decine di involucri di cellophane e soprattutto altra sostanza stupefacente, per un totale di circa 200 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana.

Il giovane veniva pertanto tratto in arresto con l'accusa di detenzione a fini di spaccio.

Questa mattina S.G., difeso dal suo difensore di fiducia, l'Avvocato Rolando Iorio, è stato interrogato dal Gip di Avellino Dott. Giulio Argenio, nel corso della convalida dell'arresto.

Accolte le richieste del difensore il giovane, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato scarcerato, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Pg.

Il Pubblico Ministero Dott. Toscano aveva invece chiesto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.