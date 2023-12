Paura in via Dante: donna tenta di lanciarsi dal balcone, salvata E' accaduto nel tardo pomeriggio: la donna si circa 60 anni è stata salvati da polizia e vigili

Paura in via Dante ad Avellino. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti che hanno notato un atteggiamento strano di una donna situata sul balcone di casa che minacciava di lanciarsi. la signora, una sessantenne stava scavaldo la ringhiera del balcone situato al quarto piano di un palazzo di via Dante.

Attimi di terrore, poi sono arrivati i poliziotti e i vigili del fuoco che hanno fatto desistere la donna dall'intento suicidario. Sul posto anche un'ambulanza per accertarsi delle condizione della signora. Ora si trova sotto osservazione dei medici del Moscati di Avellino.