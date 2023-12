Donna trovata priva di vita nella sua abitazione: ennesima tragedia ad Ariano E' successo a pochi passi da piazza Mazzini in via fontananuova

Una donna di 76 anni è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione dopo essersi suicidata. La tragedia si è consumata in via fontananuova, a pochi passi dalla centralissima piazza Mazzini e dal luogo in cui solo poche settimane è avvenuto il decesso di giovane di 31 anni, anch'egli purtroppo con le stesse modalità.

A fare la triste scoperta è stato il genero della donna. E' stato il primo a dare l'allarme. Sul posto un'ambulanza del 118 insieme ai carabinieri ma ogni soccorso si è rivelatao purtroppo initile. Non c'è stato nulla da fare.

Persona conosciuta, esemplare e molto stimata. Una famiglia perbene e riservata, profondamente sconvolta da un gesto così estremo e inaspettato.

La salma su disposizione del magistrato di turno della procura di Benevento, informato dell'accaduto è stata restituita ai familiari per lo svolgimemto dei funerali.