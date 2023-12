Ariano: salgono a tre i furti messi a segno in contrada Manna Indagini in corso da parte di polizia e carabinieri

Salgono a tre i furti messi a segno in contrada Manna ad Ariano Irpino durante il weekend appena trascorso. L'ultimo, scoperto solo nel pomeriggio di ieri, farebbe parte sempre della scorribanda di sabato scorso. Bottino e dinamica è al vaglio della polizia. In quest'ultimo casa, la vittima era fuori sede e solo al rientro a casa si è accorto dell'intrusione dei ladri.

Nella mattinata di ieri invece è stata recuperata nei terreni, non molto distante da un'altra abitazione colpita, la fuciliera portata via, nella convinzione di trovare all'interno soldi e oro. Lo stesso è accaduto anche per il primo episodio, dove non si esclude che i malviventi siano potuti scendere direttamente dalla Variante Manna, per poi raggiungere il loro obiettivo.

Lamentata in questa zona, soprattutto al termine della discesa, in direzione Casone, la scarsissima illuminazione pubblica.