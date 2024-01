Accusato di sottrazione di minore ma era una bugia dell'ex moglie: condannata La sentenza del giudice del tribunale di Avellino che ha condannato la donna a un anno e mezzo

Prima autorizza il figlio a trascorrere le vacanze con il papà, poi lo denuncia per sottrazione di minore: condannata. La madre del piccolo è stata condannata dal giudice monocratico del tribunale di Avellino, Lorenzo Corona, ad un anno e mezzo di reclusione per il reato di calunnia nei confronti dell’ex marito che ha avuto un rientro amaro dalla vacanza. Infatti una volta terminato il periodo di vacanza con il suo bambino ha ricevuto la denuncia per sottrazione di minore. Grazie alle indagini dei militari dell’arma ha dimostrato non solo di aver informato la madre di suo figlio e di aver avuto l’autorizzazione per portarlo al mare, di qui la denuncia per calunnia nei confronti dell'ex. Dunque la donna, difesa dall’avvocato Carmine Danna, dovrà anche risarcire l’ex marito, difeso dall’avvocato Claudio Frongillo.