Auto in fiamme a Pratola Serra, un inferno: paura per due anziani L'incendio ha danneggiato anche un'abitazione dove si trovavano due ottantenni

Notte di paura in Irpinia per un incendio che si è verificato a Pratola Serra. I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo la mezzanotte sono intervenuti in via Area Vecchia, nel centro storico del paese, dove le fiamme hanno completamente avvolto un'autovettura in sosta.

Il rogo è stato spento evitando che le fiamme si propagassero alle vicine abitazioni, che hanno comunque subito danni alle facciate. In una di queste case si trovavano due anziani coniugi ottantenni che hanno rischiato di restare intossicati dal denso fumo che ha invaso la loro abitazione. Durante le operazioni di soccorso i due anziani sono stati portati in luogo sicuro e sono stati tranquillizzati. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Chianche che hanno effettuato i rilievi di propria competenza. Da verificare se si sia trattato di un incendio doloso.