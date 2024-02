Avellino, spaccio, lesioni e furto: 56enne finisce in carcere L'uomo era già ai domiciliari

Nella tarda serata del giorno 2 febbraio, personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti di un 56enne pluripregiudicato avellinese. L’uomo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per l’espiazione di misura restrittiva a suo carico, è stato raggiunto da altro provvedimento di custodia in carcere per reati riconducibili alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, furto, evasione, minacce ed inosservanza del divieto di accesso a manifestazioni sportive. Il predetto è stato condotto in Questura e a conclusione delle incombenze di rito, associato presso la casa Circondariale “Antimo Graziano” di Avellino, dove dovrà scontare la pena detentiva residua di anni 5 e mesi 7 di reclusione.