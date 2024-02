Investito a Viale Italia, Armando resta ricoverato in gravi condizioni Il 33enne di Montefusco era stato travolto sulle strisce pedonali ad Avellino

E' ancora ricoverato in gravi condizioni al Moscati di Avellino Armando G., il 33enne di Montefusco che venerdì è stato investito mentre attraversava la strada a Viale Italia.Studente presso il polo enologico della facoltà di Viticolturaed Enologia della Federico II di Napoli è tenuto sotto strettissima osservazione dai sanitari e medici del reparto di Rianimazione dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. La prognosi resta riservata. L'uomo è stato investito sulle strisce pedonali subito dopo la rotonda tra via Perrottelli e via Speranza.Venerdì il professionista di Montefusco aveva appena sostenuto un esame, del corso di specialistica, quando verso le ore 16 mentre attraversava è stato investito. Ad investirlo una Mercedes guidata da una donna di Mercogliano, che si è subito fermata per prestare soccorso. Sono stati chiamati i soccorsi. I sanitari del 118 hanno subito trasferito Armando in codice rosso al Moscati. I vigili urbani di Avellino hanno effettuato i rilievi e alle autorità competenti è affidato il compito di ogni accertamento, volto a verificare ogni responsabilità.