Ariano, anziana vaga in stato confusionale: salvata da carabiniere e volontario Una storia a lieto fine di quelle davvero commoventi

Deve la vita al gesto eroico di un carabiniere in pensione e un volontario Anpas di Montecalvo Irpino l'anziana salvata mentre vagava in stato confusionale, tremante e impaurita lungo la strada provinciale 414 ad Ariano Irpino.

A dare l'allarme alcuni automobilisti in transito, i primi ad intuire il serio pericolo e a mostrare subito grande solidarietà. L'esperienza del militare e del volontario del 118, entrambi montecalvesi è risultata essere poi determinante.

Una situazione ad altissimo rischio per la donna, considerata anche mancanza di illuminazione.

La grande sinergia degli automobilisti è servita a fare da protezione, prima dell'arrivo dei due soccorritori. L'attento ed esperto operatore del 118 in procinto di iniziare il turno di lavoro ha subito preso in mano la gestione della situazione di emergenza, insieme al carabiniere, mettendo in sicurezza la malcapitata a bordo strada, segnalando e illuminando la zona buia con i cellulari alle auto in transito, evitando così ulteriori potenziali pericoli.

Prima dell'arrivo dell'ambulanza allertata dalla centrale operativa di Avellino, il volontario Anpas ha avvolto la nonnina nel suo giaccone di servizio, fino a proteggerla dal freddo. Un gesto davvero encomiabile dettato da una grande umanità.

Sul posto sono poi giunti gli operatori del 118 Stie di Montecalvo Irpino, che con garbo, attenzione ed esperienza hanno prestato tutte le cure necessarie all'anziana, la quale una volta rilevati i parametri e verificate attentamente le sue condizioni è stata affidata ai familiari.

Solo allora quel giaccone che l'aveva protetta dal gelo, riscaldata e resa visibile alle auto è tornato addosso al volontario.

Una storia a lieto fine di quelle davvero commoventi. Un bel gioco di squadra che ha visto coinvolte più persone e un plauso particolare ai due operatori, carabiniere e volontario 118, i quali hanno dimostrato affettuosità e competenza verso la malcapitata scongiurando con la loro esperienza e rapidità di azione, ulteriori pericoli.