Ariano: maxi controlli anti droga sulla statale 90 delle puglie Decine di uomini in campo dislocati su strade e zone rurali insieme ai cinofili giunti da Sarno

Decine di uomini in campo dislocati su strade e zone rurali con il supporto dei cani cinofili giunti da Sarno. Controlli davanti alle scuole e locali pubblici.

Un’operazione anti droga imponente a sorpresa in pieno giorno, lungo la statale 90 delle puglie nelle vicinanze del carcere Campanello dove è sensibilmente aumentata la diffusione di sostanze stupefacenti nonostante i controlli blindati da parte della polizia penitenziaria.

Un posto di controllo ben articolato con una vera e propria corsia di canalizzazione, quello messo in atto dai carabinieri diretti dal maggiore Annalisa Pomidoro, tra località Grignano, Stillo e Foresta.

Una coda chilometrica fino alla variante Manna-Tre Torri. Militari dislocati anche nei vari incroci.

Nulla è stato lasciato al caso. Pronti ad intercettare auto sospette verso altre diramazioni per evitare i controlli. Diverse irregolarità riscontrate, patenti ritirate e sanzioni. Notevole il flusso di automobilisti in transito dall’Irpinia al foggiano lungo la statale 90 delle puglie, teatro spesso di traffici illeciti. Sono in tanti a baypassare l’A16 Napoli-Canosa scegliendo strade interne.

L’obiettivo è quello di monitorare il territorio e stroncare sul nascere episodi delinquenziali che in quest’area crocevia hanno trovato negli ultimi tempi terreno fertile.

Un’attività di prevenzione che non cesserà minimamente sia sul fronte droga dove è sensibilmente aumentato il consumo tra i giovani dalla Baronia all’arianese che su quello dei furti dove l’attenzione resterà altissma.