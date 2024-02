Furti, ladri sempre di casa a Villanova del Battista: si indaga su tre episodi Tregua da qualche giorno ad Ariano Irpino ma l'allarme non cessa nel circondario

Dopo la caccia ai ladri con l'ausilio persino di trattori nei terreni tra Villanova del Battista, Zungoli e Flumeri sembrava di aver in qualche modo intimorito i ladri, orfani anche di uno degli autisti "palo" intercettato e bloccato dalla polizia qualche settimana fa ad Ariano Irpino ed invece la situazione peggiora sempre di più, soprattutto nei fine settimana.

I carabinieri stanno indagando su alcuni episodi avvenuti proprio nell'ultimo week end. Episodi tra l'altro passati in sordina e solo stamane portati alla luce.

In un primo momento si era pensato ad un unico episodio, all'interno di un'abitazione, tra l'altro la stessa già presa di mira circa un mese fa, quando i ladri provarono ad entrare dalla finestra del bagno non riuscendo nel loro intento. I proprietari allora riuscirono a metterli in fuga, dopo aver udito strani rumori su una lamiera. Questa volta invece, assenti in casa, essendo stati invitati da familiari per l'uccisione del maiale hanno avuto campo libero per metterla a soqquadro. Il bottino non sarebbe ingente.

In un'altra abitazione di un'anziana hanno portato via la pensione che la donna aveva riscosso in mattinata. La donna si trovava al piano di sopra al momento della visita dei malviventi. Gli inquirenti stanno ricostruendo l'accaduto. Oltre a questi due episodi risulterebbe anche un altro tentativo.

Le zone prese di mira sono sempre le stesse: via Circunvallazione, dove è avvenuta l'ultima rapina a mano armata, zona Sani Nicola e via Piscona, una strada rurale che porta ai Piani.